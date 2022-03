Alençon. Après deux mois de fermeture, les commerces relèvent leurs rideaux

Ils sont restés fermés deux mois. Un à un, lundi 11 mai, les rideaux des magasins se relèvent à Alençon. La matinée permet de faire un grand coup de ménage, de tout réorganiser et de modifier ce qui doit l'être pour respecter la distanciation. "On a enlevé du stock pour éviter que les clients touchent trop de marchandises", explique Valérie Loiré, du magasin Sergent Major qui rouvre dès l'après-midi. "Il n'y aura pas d'essayage, précise-t-elle, mais on a hâte de revoir nos clientes".

