Sciences po : la première promotion caennaise

Provisoirement installés place de la République, dans l’ancien siège de Caen la mer, ils étudieront à terme, rue Pasteur, en lieu et place d’une annexe de l’ancienne école des Beaux-Arts. Au sein de la première promotion, qui se spécialisera dans "L’industrie et les énergies renouvelables", figurent quatre Bas-Normands dont Manon Letassey, 20 ans, originaire d’Hérouville : "J’espère beaucoup apprendre et exercer un métier qui offrira des applications concrètes à un secteur devenu très important pour l’avenir", explique la jeune femme.

D’ici quelques années, Sciences Po devrait compter à Caen de 120 à 150 étudiants, qui étudieront sur cinq années, la troisième ayant lieu intégralement à l’étranger.