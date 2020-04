Lillebonne. L'orchestre d'harmonie crée un clip malgré le confinement

Le confinement a quelque peu perturbé la vie des associations. Il a parfois poussé à l'imagination et la réalisation de belles initiatives. C'est notamment le cas pour les orchestres d'harmonie de Lillebonne et de Brotonne.

Si les musiciens ne peuvent plus se rassembler, qu'importe. Ils ont répété chacun chez eux la partition du Roi Lion pendant un mois. Ils se sont enregistrés et filmés chacun de leur côté et, par la magie de la technique, ils ont sorti un clip. "Il fallait maintenir le lien malgré le confinement", explique Séverine Gauffre, la responsable de l'harmonie de Lillebonne. Elle se dit elle-même surprise par le résultat final, de bonne qualité. "Ça a permis de garder le groupe soudé. Ça a même renforcé le lien."