Lillebonne. Une marche virtuelle pour lutter contre la méningite

Le vendredi 24 avril, ce sera la journée mondiale de lutte contre la méningite. Dans la région, l'association Petit Ange sensibilise à cette maladie. Dans les années 2000, la Seine-Maritime avait été touchée par une hyperpandémie dans la région de Dieppe. L'association a vu le jour à cette époque. En 2019, une grande marche (la marche des anges) avait été organisée entre Notre-Dame-de-Gravenchon et Feuquières (Oise) avec le coureur de l'extrême Gérard Bertin de Lillebonne. Cette année, confinement oblige, la marche sera virtuelle, via une page Facebook spécialement créée pour l'occasion. Gérard Bertin marchera pendant trois jours. Pour le faire marcher, les internautes vont pouvoir lui envoyer des défis, des likes, des dessins, des dons et autres.

Patricia Merhant-Sorel, président de Petit Ange Impossible de lire le son.