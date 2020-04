Musique. Le titre Zombie des Cranberries passe la barre du milliard de vues

Dans la catégorie classique de la musique des années 90, Zombie des Cranberries est en bonne place dans l'imaginaire collectif. Cette certitude a été renforcée par le récent record atteint par le groupe sur YouTube. Avec plus d'un milliard de vues, Zombie rejoint Smell like teen spirit de Nirvana et November rain de Gun's N Roses. Même si le titre reste le plus grand tube du groupe Cranberries, Zombie a connu une véritable renaissance après le décès de Dolores O'Riordan, sa chanteuse.