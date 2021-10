Foire de Caen : "ça va bouger cette année"

"300 spectacles en tout", souligne Guy Ross, directeur de Caen Event. De la déambulation aux concerts, le public en prendra plein les yeux. Notez cette année une nouveauté : la création d’un son et lumière sur l’histoire de Rapa Nui, au coeur du Palais des Sports.

"C’est une foire qui va bouger", assure Guy Ross. "Nous avons travaillé sur la gestion des flux : la signalétique est renforcée et les stands dorénavant numérotés". Car la foire, c’est aussi et surtout, un grand événement commercial à travers ses halls et la rue du Bagou où les camelots se pressent par dizaines.

L’édition 2012 signe aussi le grand retour de petites figurines légendaires de Playmobil, au sein du Hall 2.

Tout ce qu'il y a découvrir à la Foire de Caen se trouve dans notre page spéciale