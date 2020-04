Theil-sur-Huisne. Le marché hebdomadaire rouvre ce mercredi

Le marché du Theil-sur-Huisne, dans le Perche, rouvrira mercredi 29 avril de 8 h à 12 h 30. L'entrée sera aménagée au niveau de l'esplanade de la place des Teilleuls et sera contrôlée par un agent municipal. Elle sera limitée à 30 personnes en simultané. Une zone d'attente sera délimitée et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des clients. Un balisage sera installé pour délimiter le périmètre d'achalandage, les étals des commerçants seront espacés et répartis autour d'une seule allée en forme de U, et des files d'attente seront matérialisées au sol devant les étalages avec des espacements d'un mètre entre chaque client. Au centre de l'allée principale, s'ajoutera une zone banalisée pour permettre la circulation des personnes.