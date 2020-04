Covid-19. À l'hôpital de Dieppe, moins de malades mais un suivi renforcé

En Seine-Maritime, les hôpitaux de Dieppe et Eu restent plutôt épargnés par une importante vague épidémique du Covid-19. "Il reste une dizaine de personnes hospitalisées pour une infection Covid-19, dont trois en réanimation, détaille Stéphanie Robaday-Voisin, infectiologue à l'hôpital de Dieppe, ce mardi 21 avril. Au fur et à mesure, il y a des sorties et des retours à domicile."

Le nombre de cas en réanimation baisse, "ce n'est pas une tendance dieppoise, mais nationale", rappelle Stéphanie Robaday-Voisin, qui y voit une "bonne nouvelle", due à "l'effet du confinement".

Suivi des patients guéris

Tous les malades sortant de l'hôpital guéris du Covid-19 sont suivis de près par les soignants. Soit par leur médecin généraliste, soit, pour les cas les plus importants, directement par les médecins de l'hôpital. "Souvent, ils sont très fatigués, comme après une grippe avec des courbatures."

Ce suivi s'étire sur "plusieurs semaines", notamment "ceux qui avaient des anomalies radiologiques que l'on reverra à trois mois et à six mois, pour être sûr qu'il n'y a pas de séquelles", poursuit Stéphanie Robaday-Voisin. Il s'agit de voir si tout se passe bien à domicile, "tout dépend du patient, de la forme qu'il a faite, de son âge".

L'immunité en question

Les patients guéris sont considérés "non contaminants au-delà de 14 à 24 jours, selon la forme qu'ils ont faite et de leurs antécédents". Mais, à la question de savoir si ces patients sont immunisés, Stéphanie Robaday-Voisin ne peut répondre que "probablement".

"Normalement, c'est réputé être une maladie immunisante, néanmoins, dans certaines études, ils ont montré qu'il y avait des réinfestations", poursuit l'infectiologue dieppoise, qui rappelle que le coronavirus est "une maladie que l'on ne commence à connaître que depuis quatre mois".

"Je pense que la prudence est de rigueur car on a quand même été très surpris par ce virus. Ce que l'on disait il y a quatre mois, ce n'est plus ce que l'on dit maintenant."