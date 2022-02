Gacé. Covid-19 : après quatre semaines de fermeture, La Poste rouvre ses portes

À Gacé, commune ornaise d'environ 2 000 habitants, après quatre semaines de fermeture, le bureau de Poste va rouvrir, le mercredi 22 avril, avec dix jours d'avance sur les prévisions initiales de la direction de La Poste. Mais pour cela, le Conseiller départemental Jean-Pierre Féret, membre de la commission postale départementale, explique qu'il a dû "ruer dans les brancards". Désormais, son bureau de Poste sera ouvert chaque mercredi et jeudi.

Depuis le début du confinement dans l'Orne, "jusqu'à 43 % des personnels de La Poste ont été absents", affirme l'élu.

Ecoutez ici Jean-Pierre Féret. Impossible de lire le son.

Sur tout le territoire départemental ornais, les bureaux de Poste rouvrent progressivement leurs portes. "Entre les gardes d'enfants, les malades et la crainte de se retrouver possiblement exposé au virus au contact du public, il a fallu réorganiser tout le fonctionnement, c'est du travail de dentelle, explique Sophie Maisonneuve, chargée de communication du groupe La Poste en Normandie. Après la fourniture de masques, la pose d'écrans en plexiglas et l'organisation du travail en brigades qui ne doivent jamais se croiser, on commence à rouvrir davantage de bureaux de Poste."