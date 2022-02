Orne. Le chauffard pressé veut semer les gendarmes mais il finit en prison

Un chauffard vient d'être condamné à un an de prison ferme. Mercredi 15 avril, cet homme âgé de 58 ans avait été pris en chasse sur plusieurs kilomètres par des gendarmes, alors qu'il roulait très vite sur des routes du sud de l'Orne et du nord de la Sarthe. Le conducteur très pressé avait terminé sa course dans le fossé.

Il avait alors insulté et agressé les forces de l'ordre, qui avaient dû riposter à coups de pistolet électrique. Le chauffard alcoolisé est désormais en prison.