Covid-19. Une start-up normande met au point un test de détection rapide

Alors que les chercheurs se creusent la tête pour trouver un remède contre le coronavirus, une start-up normande de biotechnologie, Loop Dee Science, met en place un système de détection moléculaire du Covid-19 afin de détecter des cas porteurs supplémentaires. "La technologie repose sur une amplification isotherme de l'ARN du virus et ne requiert aucun appareil de type thermocycleur", explique le CHU.

Un test en trente minutes

Ce kit d'analyse est portable et autonome, c'est-à-dire que le test pourra se faire directement au chevet du patient en seulement trente minutes. Il a déjà été testé et validé en laboratoire virologie du CHU de Caen. Il sera désormais utilisé en conditions réelles auprès d'un millier de personnes. Des milliers d'automates et des centaines de milliers de kits d'analyse pourraient être rapidement mis à disposition en fonction des résultats, fin avril. Si cela s'avère concluant, l'objectif "est de commercialiser le kit et de pouvoir faire des tests sur le terrain après le prélèvement de l'échantillon dans le nez de la personne" ajoute Stefan Gallard, co-gérant de Loop Dee Science.