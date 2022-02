Concours de beauté. Miss Normandie : un seul casting régional cette année

Comment se passe le confinement pour le comité Miss Normandie ?

"C'est compliqué. Nous avons repris la délégation en janvier. Nous avions un programme pour dynamiser la région et nous sommes coupés dans notre élan par cette crise sanitaire. Il y avait bien entendu les élections locales, départementales… Miss Seine-Maritime, par exemple, devait être élue samedi 25 avril. Mais ces élections ne pourront évidemment pas voir lieu."

Comment cela va-t-il se passer alors ?

"Nous avons pris la décision d'organiser uniquement l'élection de Miss Normandie, le samedi 26 septembre à Coutances. Pour le moment, rien ne nous engage à revoir la configuration de cet événement. Nous espérons que les rassemblements avec du public pourront avoir lieu. D'ici là, nous organiserons un grand casting régional qui réunira toutes les candidates de tous les départements et nous choisirons les seize qui pourront concourir à Miss Normandie."

Sur quels critères ?

"Le casting, dont la date n'est pas encore arrêtée, sera comme une élection à huis clos. Les candidates seront soumises à un certain nombre de tests, notamment de culture générale, d'élocution et de catwalk (NDLR : marche sur podium). Notre objectif, c'est de se calquer sur l'élection nationale et de se baser sur les mêmes critères de notation que ceux qui déterminent qui sont les quinze jeunes femmes qui sont éligibles au titre de Miss France. L'idée, c'est qu'elles soient vraiment prêtes !"

Ça pourrait être compliqué ?

"Après le casting, nous espérons pouvoir rassembler les candidates toutes ensemble. Mais si nous ne le pouvons toujours pas en raison du contexte sanitaire, il y aura des ateliers virtuels de formation grâce aux outils numériques. Heureusement, aujourd'hui nous pouvons faire beaucoup de choses à distance. Elles seront au top."

Donc quoi qu'il arrive, il y aura bien une Miss Normandie 2021 ?

"Tout à fait. Et elle représentera notre région en décembre lors de l'élection de Miss France, sauf si la crise sanitaire s'installe dans la durée et que le gouvernement en décidait autrement."

Pour déposer sa candidature, rendez-vous sur missnormandie.fr.