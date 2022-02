Bihorel. Le maire, Pascal Houbron, agressé et obligé de sortir nu de chez lui

En quelques heures, la révélation de l'affaire a suscité un vif émoi dans la classe politique en Seine-Maritime. Et de tous les bords politiques.

"J'exprime tout mon soutien et toute mon amitié", écrit la députée (La République En Marche) de Seine-Maritime Annie Vidal. "Une nouvelle preuve de l'exposition des maires aux incivilités et menaces en tous genres", analyse de son côté le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel, Julien Demazure. Le président du Conseil départemental de la Seine-Maritime, Bertrand Bellanger, écrit sur Twitter : "Courage et soutien Pascal !"

Menace avec arme

"Je n'ai pas la possibilité de répondre à tous vos messages de soutien et de sympathie... mais sachez que je suis touché au plus profond de mon cœur", réagit ce mercredi 15 avril, Pascal Houbron face à ces messages de soutien. Il faut dire que l'agression dont le maire de Bihorel (réélu dès le premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars avec 56,63 % des voix) a été victime la veille, est particulièrement violente.

À la mi-journée, un habitant de la commune, que le maire qui entame son quatrième mandat connaît, se rend à son domicile, pour aborder un projet d'urbanisme. Le quinquagénaire s'énerve et sort une arme puis oblige Pascal Houbron à se déshabiller totalement.

Le suspect en garde à vue

Le maire parvient à s'enfuir de son domicile et à se réfugier dans le garage d'un voisin d'où il prévient la police. Le suspect a été interpellé peu de temps après les faits puis placé en garde à vue. "Élu depuis 20 ans au service des autres, je pouvais finir ma vie ce midi pour avoir reçu un administré à domicile pendant cette période pour lui rendre service", a réagi Pascal Houbron, quelques heures après l'agression.