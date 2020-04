Saint-Lô. Confinement : la Ville annule en cascade événements et manifestations

Après l'allocution du président de la République du lundi 13 avril, prescrivant l'interdiction des rassemblements au-delà de la levée du confinement à partir du 11 juillet, la Ville de Saint-Lô annonce l'annulation de plusieurs manifestations ou événements :

‐ les animations de l'atelier santé ville et des maisons de quartiers ;

‐ les fêtes de quartiers et d'écoles ;

‐ les brocantes du foirail ;

‐ tous les concerts et spectacles du théâtre, de l'école de musique, du Normandy et d'Art plume ;

‐ la nuit européenne des musées ;

‐ la fête de la musique ;

‐ la fête de la Vire ;

‐ le cinéma plein air du 4 juillet.

En fonction de l'évolution de la situation et des prescriptions nationales, d'autres événements pourront être annulés ou reportés, indique la Ville de Saint-Lô.