Idées loisirs pour le week-end du 15 et 16 septembre

Dimanche 16 septembre

C'est le raid sportif "Par Vire et chemins". Par équipes de 2, vous devrez faire 4,6km de canoë kayak et 13,4km de run et bike (l'un sur le vélo, l'autre en course à pied, avec des changements).

Portes ouvertes à "Double T Farm" : centre équestre western situé à Saint-Jouin de Blavou à 10 km de Mortagne au Perche direction Mamers (D 931). Au programme : présentation des chevaux américains appaloosa, quarter et paint-horses, présentation de l'équitation western et de différentes disciplines, danse country, baptême à poney, concours du lancer de fer à cheval, stands, buvette, et barbecue tex-mex à 10 € .

Place aux courses de galop sur l'hippodrome du Pin. A partir de 13h15, 7 courses de plat et d'obstacles. Des animations sont aussi prévues sur place. Entrée à 5 euros, gratuit pour les moins de 16 ans.

Journées portes ouvertes du CSP de Saint-Lô. Les pompiers feront des démonstrations d'extinctions d'incendie et de secours routier, le public pourra aussi participer à des ateliers. RDV 9h.

Tout le week-end

Alliez votre passion du cheval à la bonne cause. Jusqu'à dimanche, c'est en effet le jumping ARSEP de Cabourg, entièrement dédié à la recherche sur la sclérose en plaques.

Le Musée de la batterie de Crisbecq à 8 kilomètres de Sainte mère église, propose le tarif-réduit pour tous aujourd'hui et demain. Découvrez l'intérieur des bunkers de la plus grande batterie d'artillerie des plages d'Utah Beach. Les blockhaus sont _entièrement équipés sous forme de diaporamas avec du matériel d'époque : Visitez la cuisine, l'infirmerie, les soutes munitions... Ouvert de 10h 18h.

Le 6e salon Métiers d'art, métiers passion a lieu ce week-end à la Halle au blé à Alençon (61). 40 artisans d’art travailleront devant les visiteurs pour faire découvrir leur métier : forgeron, ébéniste, dentellière, lunetier, restaurateur de tableaux, bijoutier, maître-verrier, styliste, accordeur, coutelier, relieur, céramiste, chapelier, etc. Des organismes formant à ces métiers seront également présents. C'est de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Le festival septembre musical de l'Orne continue. Samedi soir profitez d'un opéra donné au haras du Pin à 20h45 et puis dimanche, les solistes de l'orchestre de Paris se produiront à 17h30 à l'abbatiale de Lonlay l'abbaye.

Ce week-end, ne manquez pas le championnat de surf de Normandie sur le spot de Sciotot dans le Cotentin. Organisés par le Mauna Kéa, ils délivreront les tickets pour les championnats de France qui se dérouleront à Anglet à la fin du mois d'Octobre.

Ce week-end, le château de Crèvecoeur organise La Fête des Traditions. Pendant ces deux jours, le château fera revivre les traditions normandes sous le Second Empire. Ca se passe de 11h à 19h, entrée 5 euros.

Portes ouvertes à l'aérodrome de Granville-Bréville. Beaucoup d'animations sont au programme : voltige aérienne, baptêmes de l'air, saut en parachute, exposition de vieux avions et en plus de tout cela, un forum régional des métiers aéronautiques y sera tenu. C'est demain de 10h à 20h.

Mettez un peu de fantasy dans votre vie ce week-end à Merville-Franceville. C'est le festival cidre et dragon, qui souhaite faire découvrir l'heroic fantasy au plus grand nombre. Il en rassemble toutes les facettes : littérature, arts plastiques, spectacles de rue, artisanat, reconstitution historique, musique, jeu de rôle et la touche de magie que chacun des participants apporte… Venez costumés, c'est plus sympa !

Jusqu'à dimanche, ce sont les championnats de France de tir à l'arc à poulies à Coutances. Les meilleurs archers français de la discipline s'y affrontent en ce moment. Samedi compétitions individuelles de 8h30 à 19h45 et dimanche ce sera par équipes de 8h30 à 13h.

L'Observatoire astronomique situé à Hesloup à côté d'Alençon ouvrira ses portes gratuitement au public. Des guides bénévoles assureront gratuitement des visites commentées sur les deux jours, de 14h15 à 18h. Et pour clôturer ces journées du patrimoine, une soirée d'observation astronomique sera organisée le dimanche soir à 21h45 sur le site de l'observatoire.