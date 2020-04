Merville-Franceville-Plage. Le festival Cidre et Dragon annulé cette année

Il devait se tenir cette année les 19 et 20 septembre, dans une ambiance steampunk. Mais le festival Cidre et Dragon, qui accueille près de 100 000 visiteurs à Merville-Franceville, n'aura pas lieu en 2020. En cause, bien sûr, la crise sanitaire en cours et les "nombreuses inconnues" qui subsistent à l'heure actuelle, indique l'association Raid Tolkien, co-organisatrice avec la municipalité. "Peaufinez vos costumes et emmagasinez de l'énergie pour l'édition 2021", exhorte-t-elle aux amateurs de fantasy.