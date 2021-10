Cambriolage : l’ADN confond le prévenu

Les nouveaux faits qui lui sont reprochés concernent un recel d’objets volés le 20 mars 2012 à Caen, et un vol par effraction en récidive à Cormelles-le-Royal le 11 novembre 2011.



Pour les objets découverts chez sa tante, chez laquelle il réside aux environs de Caen - un camescope et un écran d’ordinateur - il a reconnu qu’il les avait achetés à un toxicomane fin mars pour plusieurs dizaines d’euros. En revanche, il a toujours nié le vol par effraction dans le pavillon. Après le bris du volet et du double vitrage, l’ensemble des bijoux de la propriétaire (une montre et autres bagues en or) ont disparu. Ces objets n’ont pas été retrouvés, mais, après l’analyse ADN d’un mégot de cigarette et la découverte d’une empreinte palmaire, les enquêteurs n’ont aucun doute sur l’identité de l’auteur.



L’accusé reconnaît simplement que ce sont bien ses empreintes.

M. G. est condamné à la peine-plancher de trois ans de prison ferme, 1 000€ de préjudice matériel et 500€ de préjudice moral pour la victime. Mais niant toujours être l’auteur du vol, le prévenu indique qu’il fera appel de la décision.