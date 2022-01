Insolite. Creustel, le compte Instagram qui revisite le cinéma façon confinement

Marion Creusvaux et Julien Pestel sont deux comédiens et comme beaucoup de Français, en raison du confinement, impossible de travailler. Alors ils s'occupent comme ils le peuvent : leur passion du cinéma les a amenés à doubler et parodier des scènes cultes du cinéma.

Les deux complices ont par exemple repris des scènes de Maman j'ai raté l'avion ou encore de Jurassic Park. En quelques semaines, le compte a enregistré l'abonnement de quelque 209 000 utilisateurs.