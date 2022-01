Paroles d'experts. "Les enseignants font un travail fantastique", selon la rectrice Christine Gavini-Chevet

Christine Gavini-Chevet, rectrice de Normandie, invitée de Paroles d'experts sur Tendance Ouest, le mercredi 1er avril.

Deux semaines après la fermeture des établissements scolaires, comment ça se passe ?

"Ça se passe plutôt bien, grâce à la très forte mobilisation des enseignants qui font un travail fantastique. Nous avons quand même encore du progrès à réaliser, notamment pour aller chercher les enfants qui sont plus éloignés de l'école et qui n'ont pas tous travaillé suffisamment pour des raisons variées, mais qui doivent être raccrochés à ce qu'on appelle la continuité pédagogique."

Il y a une inquiétude toute particulière pour ceux-là ?

"Il ne faut surtout pas que ces enfants décrochent. C'est pourquoi nous faisons tout pour aller les chercher. Nous les avons identifiés, nous allons leur proposer des stages de soutien, de façon à ce qu'ils soient entretenus dans l'apprentissage et qu'ils ne perdent pas pied lorsque l'école reprendra normalement."

Qu'en est-il du corps enseignant face au Covid-19, il est plus ou moins touché ?

"Les enseignants ne sont pas plus touchés que les autres catégories, même si bien entendu nous avons des malades malheureusement. Il y a une catégorie un petit peu particulière, que sont les enseignants au contact des élèves, ceux qui assurent, de manière volontaire, et je les remercie, l'accueil des enfants des personnels soignants. Pour ceux-là, nous sommes très très attentifs et, je peux le dire d'ailleurs, ces personnels vont recevoir des masques de protection, ce qui va permettre d'être encore plus protégés vis-à-vis de ces élèves et donc de travailler dans des conditions de sécurité optimale."