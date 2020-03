Alençon. Une pétition pour la réouverture des marchés

Sous le titre : " Le Covid 19 ne justifie pas la malbouffe ! ", une pétition en ligne a été ouverte sur Internet. Elle réclame à la préfète de l'Orne les dérogations nécessaires à la réouverture des marchés à Alençon.

"Nous, habitant-es d'Alençon, demandons la réouverture et le maintien de nos marchés ouverts. En cette période de pandémie et de confinement, ces marchés sont vitaux pour nombre d'entre nous, dont les plus âgé-es souvent non motorisé-es", explique cette pétition, lancée sur Internet.

"On y trouve des produits frais, locaux, plus respectueux de l'environnement et plus sains puisqu'ils ont subi moins de manipulations et de transports. Pourquoi nous obliger à aller dans les supermarchés qui sont des lieux sanitairement plus dangereux et situés en périphérie du centre-ville ?" interroge encore le manifeste, qui précise : "Nous ne sommes pas des inconscients".

Les pétitionnaires réclament même davantage de précautions : "les mesures barrières sont déjà respectées par les habitants et les commerçants d'Alençon. Nous demandons qu'elles soient renforcées par des marquages au sol, un nombre maîtrisé de clients, des distances respectées et que soit généralisé au plus vite le port de masque", réclament les quelque 160 signataires (au lundi matin 30 mars) de cette pétition sur le web.

