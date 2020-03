Coronavirus : vos questions, nos réponses. Puis-je me rendre à une visite médicale ?

Question de Séverine : "Mon mari doit passer sa visite médicale pour son permis poids lourd. Son permis expire le jeudi 2 avril. A-t-il le droit d'aller à son rendez-vous ?"

Notre réponse : vu l'urgence de la demande, la situation de votre mari rentre dans le cadre de la troisième case de l'attestation de déplacement dérogatoire : les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés. Comme il s'agit d'une visite médicale, il paraît compliqué que celle-ci se fasse en téléconsultation et comme le délai est très court, il paraît difficile de reprogrammer un rendez-vous. Nous vous conseillons tout de même de passer un coup de téléphone au service de santé au travail pour s'assurer que le rendez-vous est bien maintenu.