Ouistreham. Le maire maintient le marché du vendredi sans dérogation préfectorale

Depuis lundi 23, par l'annonce du premier ministre Édouard Philippe, tous les marchés de plein air doivent être annulés pendant la période de confinement. À une exception : une dérogation du maire de la commune au préfet. À Ouistreham, le maire, réélu dès le premier tour lors des municipales, a fait la demande auprès du préfet du Calvados afin que ses trois marchés soient maintenus. La dérogation a été acceptée pour ceux du mardi et du samedi mais celle-ci a été délivrée dans la nuit du jeudi au vendredi cette semaine. Or, dès l'aube vendredi 27 mars, les commerçants étaient déjà sur place pour vendre leurs produits, sans dérogation préfectorale. Romain Bail a pris la décision, de manière responsable, de maintenir le marché. "Je n'allais pas renvoyer tout le monde chez soi alors qu'ils étaient déjà là, indique-t-il. J'ai demandé un rapport de police pour montrer que les gestes barrières étaient respectés entre le public et entre les différents étalages". Sur la soixantaine de commerçants alimentaires présente habituellement, seuls vingt ont déballé leurs produits hier.