Manche. Accueil des migrants : les centres s'adaptent face au confinement

Une seconde semaine de confinement vient de débuter. Chacun doit rester chez soi pour freiner la propagation du coronavirus.

Les centres PEP (Pupilles de l'enseignement public) de la Manche accueillent des jeunes migrants âgés de 15 à 18 ans. Une mission de service publique qui ne peut donc s'interrompre.

Les centres de Saint-Germain-sur-Ay, Saint-Sauveur-Landelin, Pirou et Agon-Coutainville restent ouverts : il convient de s'adapter au confinement et les consignes sanitaires sont très strictes. Cependant, les 70 personnes qui travaillent au quotidien dans ces centres sont démunies de protection comme des masques, déplore Jean-Michel Leconte, directeur des centres PEP de la Manche et du Calvados.

Les centres d'hébergements ont aussi été adaptés pendant cette période, parfois difficile à vivre pour ces jeunes.

Aujourd'hui, les quatre centres PEP de la Manche accueillent 120 jeunes. L'association est en lien constant avec l'ARS (Agence régionale de santé).