[Témoignage] Fécamp. Hôtesses de caisse en première ligne : "Je viens travailler la peur au ventre"

En cette période de confinement, les commerces d'alimentation restent ouverts. C'est le cas des grandes surfaces. Et en première ligne : les hôtesses de caisse. Elles accueillent tous les jours les clients. La semaine dernière, le manque de protection était criant aux caisses. C'est moins le cas maintenant.

Des mesures pour protéger clients et employés

Par exemple, depuis le lundi 23 mars, au Carrefour de Fécamp, des plexiglas ont été installés aux caisses. Annie Argentin y travaille. Elle a toujours des craintes. Elle dit travailler la peur au ventre. Dans l'ensemble, Annie Argentin se sent soutenue par ses collègues et une très grande majorité des clients mais le comportement de certains l'agace. Entre ceux qui viennent tous les jours et les autres qui toussent sans se protéger, elle avoue manquer de plus en plus de patience.

Cette enseigne a mis en place des mesures pour protéger ses clients et son personnel : plexiglas aux caisses, gants pour les employés, un maximum de dix caddies dans le magasin et des files d'attente canalisées grâce à des marquages au sol.