Normandie. Jeux Olympiques reportés, les réactions des athlètes qualifiés de la région

Après les reports des plus grandes compétitions mondiales, la position de maintien des Jeux Olympiques de Tokyo n'était plus tenable. Sur proposition du Premier ministre du Japon ce mardi 24 mars, le Comité international olympique (CIO) a officialisé l'accord de report des JO de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août.

Une nouvelle qu'attendaient les sportifs qualifiés dans le monde entier, comme le tireur de la Manche, Eric Delaunay.

De la même manière, le régatier de Seine-Maritime Jérémie Mion a acquiescé ce choix raisonné de report et se projette déjà dans l'avenir.

Les JO sont reportés "d'environ une année", selon les termes de l'accord trouvé entre le Japon, pays organisateur, et le CIO.

