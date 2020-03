Coronavirus. Le CHU de Caen teste l'hydroxychloroquine sur une dizaine de patients

Le professeur Didier Raoult, connu mondialement, a lancé la polémique du côté de Marseille. Selon lui, l'hydroxychloroquine pourrait soigner un patient atteint du Covid-19 en six jours. Or, l'essai clinique "présente de grandes failles méthodologiques", selon le docteur Renaud Verdon, spécialiste des maladies infectieuses au CHU de Caen. "Cela peut marcher in vitro, mais pas forcément chez l'homme." L'échantillon sur lequel a été testé le médicament n'est pas suffisant pour affirmer que cela fonctionne. Pour autant, il a été testé sur une dizaine de cas parmi les personnes hospitalisées pour coronavirus au CHU de Caen, avec une extrême prudence. L'hydroxychloroquine, efficace contre le paludisme, est "une molécule très proche de la chloroquine", mais elle comporte aussi des risques toxiques très importants. "Il faut éviter d'en donner aux gens déjà atteints d'une maladie cardiaque (interrogatoire et électrocardiogramme) ou de la rétine (effet secondaire), indique le spécialiste. Si on n'a plus d'hydroxychloroquine, on utiliserait la chloroquine à la place."