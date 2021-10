Basket : Mondeville s’inquiète pour ses blessées

Hervé Coudray avait la voix des jours tristes dimanche 9 septembre au retour du tournoi d’Amboise, avant-dernier rendez-vous du genre avant la reprise du championnat. L’entraîneur mondevillais va sans doute devoir se passer des services de Touty Gandega cette saison. L’arrière aux grandes qualités de défense et de percussion s’est blessée au genou gauche contre Arras. Elle pourrait bien souffrir d’une rupture des ligaments croisés, une blessure qu’il l’avait déjà contrainte à vivre une saison blanche il y a trois ans. La jeune femme est pessimiste, à l’image de son coach.

"Elle part en dribble main gauche, elle veut s’arrêter pour monter en suspension sur la ligne de lancer-franc et son genou gauche se dérobe, décrit-il. J’ai peur que ce soit grave." Touty Gandega devait passer une IRM mardi 11 septembre pour confirmer ou infirmer la mauvaise impression. Si les croisés sont bel et bien rompus, elle pourra être remplacée par un joker médical.

Konaté également out

La veille de ce gros coup dur, Aminata Konaté avait elle aussi été contrainte d’interrompre son match prématurément contre Bourges. La meneuse s’est luxée l’épaule après un choc avec Céline Dumerc. La récidive (elle avait connu semblable mésaventure la saison dernière) laisse planer un doute quant à l’éventualité d’une opération. Si Aminata Konaté l’évite, elle sera absente pour une semaine au mieux, un mois au pire. Sinon, ce sera bien plus long. Dans cet environnement, les deux matchs disputés à Amboise relèvent quasiment de l’anecdotique.

La défaite face à Arras (58-70) s’en trouve largement relativisée. "On n’a pas été bon mais ce n’est pas grand-chose, estime Hervé Coudray. La blessure de Touty a mis un coup sur la tête des joueuses." La veille, les Mondevillaises avaient dominé Bourges, champion de France en titre. "On n’était pas très bien en place mais on a fait un bon dernier quart-temps", analyse Hervé Coudray. Le résultat (65-56) aurait pu amener une dose de confiance supplémentaire en temps normal. Dans le contexte de ce sombre week-end amboisien, il laisse une saveur beaucoup plus amère.