Coronavirus : vos questions, nos réponses. Y a-t-il un risque à aller promener son chien malgré le coronavirus ?

Question posée par Véronique (et par plein d'autres) : "Bonjour, y a-t-il un risque que je contracte le Covid-19 en promenant mon chien dans ma commune si quelqu'un a fait le même chemin avant moi ?"

La réponse : Véronique (et tous les autres), ne croyez pas tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. On l'a déjà dit ici : c'est comme pour aérer votre maison, le virus ne se propage pas par l'air, mais par le contact (postillons). Donc si vous promenez votre chien à plus d'un mètre des autres gens, aucun risque, ni d'attraper le Covid-19, ni qu'il les morde (!). En revanche, n'oubliez pas de cocher la case n°5 de votre attestation de déplacement dérogatoire. Il en faut une, même pour sortir son chien.