Confinement. L'écho des réseaux : les contenus qui font du bien 

Deuxième semaine de confinement. C'est lundi, on sort de son lit… pour s'installer à son bureau quelques mètres plus loin. C'est le cas de très nombreux Français en télétravail depuis une semaine.

Depuis le début de cette période étrange, les internautes redoublent d'imagination pour nous faire rire et dédramatiser, mais aussi rendre hommage au personnel soignant, en première ligne.

Pour cette troisième chronique, découvrez des petites attentions, un nouveau challenge mais aussi l'avenir économique de la petite souris.

Une belle attention

Cet infirmier caennais partage sur Twitter un mot accroché à l'entrée de son immeuble, avant de retourner travailler.

Applaudissez encore et encore chez vous à 20 heures, le personnel soignant vous entend !

Le petit mot dans l'immeuble qui fait plaisir avant de reprendre le boulot 😁 #RESTEZCHEZVOUS pic.twitter.com/QRRfzdnWkb — Rome One (@malenurse14) March 23, 2020

Culpabiliser, même en confinement

Même en confinement, les injonctions ont la vie dure, comme le montre si bien cet internaute. "Profite de ton confinement pour faire du sport chez toi" par ci, "Tu n'as qu'à essayer le yoga pendant ton confinement !" par là…Le web a cet avantage de nous faire rire, mais aussi de nous faire culpabiliser.

En réalité, au bout du septième jour de confinement, mis à part une tentative de macaron ratée, des pâtes au nutella (juste pour voir si ça va bien ensemble), rien à signaler.

Le défi du #Confinementcréatif

Jonathan Bertin, photographe rouennais aux 93 000 abonnés sur Instagram, a lancé un défi : utiliser son chez-soi comme nouveau terrain de jeu de photographie ! Il suffit de partager ces photos avec le #Confinementcréatif.

Le jeu de la roue truqué

Celui qui a conçu cette roulette était bien informé des lois de la gravité. N'oubliez pas que l'alcool est à consommer avec modération, même en apéro virtuel en visioconférence !

La ville de Rouen silencieuse

Rien. Seulement le le bruit des oiseaux dans les rues de Rouen, capturé en vidéo et partagé sur Twitter par cet internaute.

Internet, toujours le mot pour rire !

Dans la catégorie "Trompe-l'œil dans l'objectif de divertir", la palme d'or est attribuée à cet ancien joueur de baseball américain, Rex Champan pour sa réinterprétation de A Horse with no name, de America.

Le business de la petite souris

Que dire de plus ? Si ce n'est qu'on attend toujours de savoir si la petite souris est, elle aussi, en télétravail ?

À 20 heures devant la fenêtre

Depuis leurs balcons, les internautes redoublent d'imagination pour proposer des playlists qui dépotent !

"J'peux pas, j'ai un repas de famille sur Skype"

Entre les apéros virtuels, le coup de fil à la famille, les applaudissements à 20 heures ... Plus une seule seconde pour soi pendant ce confinement. Finement résumé par Paolo Camilil, un humoriste italien !

Kaamelot, toujours dans le mille !

Avis aux fans de Kaamelot ! Ce compte Twitter comblera votre dose d'humour quotidienne !