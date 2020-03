Télévision. La réunion des acteurs de Friends décalée à cause du coronavirus

Les fans devront encore attendre ! Annoncé fin février, le numéro spécial qui devait réunir les six acteurs de la série culte Friends, prévu pour le lancement de la plateforme de streaming HBO Max, est logiquement reporté, à cause du coronavirus.

Le tournage devait s'effectuer les lundi 23 et mardi 24 mars dans les fameux studios de Los Angeles où se déroulait la série, mais la production a annoncé décaler le tournage au mois de mai (au plus tôt). Si l'émission est bel et bien tournée au mois de mai, il serait alors encore possible de l'intégrer dès le lancement de la plateforme de streaming, pour l'heure, prévu pour le mois de mai.

En attendant, les dix saisons de la série sont toujours disponibles sur Netflix, une bonne idée pendant le confinement !