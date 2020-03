Rouen. 1, 2, 3 contez ! Le festival du conte de la Youle compagnie

Ce festival a été imaginé par Ulrich N Toyo, directeur artistique de la Youle Cie en 2015 suite aux attentats. "Il souhaite ainsi favoriser le vivre ensemble" explique Julie Guillemiot, co-directrice de la compagnie. Ulrich, lui-même conteur, sollicite les conteurs de son réseau pour offrir chaque année une programmation nouvelle et un tour d'horizon des contes du monde : "Ce sont des soirées organisées chez l'habitant. Cette année plus d'une dizaine de particuliers ouvrent leur porte au curieux pour découvrir dans un climat de partage ces contes traditionnels ou originaux et chaque participant ramène de quoi manger afin que la soirée se poursuive dans la convivialité." Depuis l'année passée, le festival est également implanté sous chapiteau dans le parc Grammont et offre tous les soirs une programmation variée qui s'achève en musique et la gastronomie burkinabée, syrienne et sénégalaise viennent aussi compléter le programme !

Du 18 au 21 mars, agglo de Rouen et parc Grammont. 0 à 5€. youlecompagnie.com