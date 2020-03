Caen. Ivre, il plante un couteau dans le cou de son voisin de palier

Le 4 octobre dernier, à l'issue d'une soirée où une bouteille de pastis et une de rosé sont vidées, un homme de 41 ans quitte son voisin de palier vers 2 heures du matin et rentre se coucher chez lui, avec 2,2 g d'alcool par litre de sang.

À peine la porte refermée, son voisin frappe à sa porte. Il l'accuse d'avoir dérobé la pension qu'il venait de recevoir sur son compte en banque, et qu'il avait retirée en espèces.

Furieux, l'accusé de vol rentre chez lui et prend son poing américain et sa lame de 7,5 cm. Il se précipite sur son voisin qui rentrait chez lui et, l'attaquant de dos, lui enfonce la lame dans le cou. La vue du sang le dégrise immédiatement et il appelle les secours. La victime aura sept jours d'ITT. À l'audience du mercredi 4 mars au tribunal correctionnel de Caen, le procureur estime miraculeux, compte tenu des photographies, que le prévenu ait évité la carotide. Le prévenu, qui nie toute addiction, écope de huit mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans. Interdit de porter une arme durant cinq ans, il devra indemniser son voisin de 2 500 €.