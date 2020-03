Votre horoscope signe par signe du jeudi 26 mars

BELIER

Vous avez des soupçons là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Cela n'est pas le fruit de votre instinct mais de vos craintes... Vous voici au défi de les dépasser.

TAUREAU

Une attente sera indispensable pour consolider votre projet du jour. Ne doutez pas de vous pour autant !

GEMEAUX

Vos échanges avec l'extérieur domineront votre journée, c'est là que se trouve la chance !

CANCER

Vous aurez de grandes facilités de contacts et de collaborations aujourd'hui. Misez sur votre audace.

LION

Vous vous stabilisez sur un point d'équilibre satisfaisant, aujourd'hui. De nouveaux horizons s'ouvrent.

VIERGE

Vous arriverez à trouver un sain équilibre entre vos finances et votre vie privée. Il faut cloisonner.

BALANCE

Vous vous sentez plus ouvert, généreux, c'est le moment d'exprimer votre point de vue sur un projet délicat...

SCORPION

Les remises en question que vous faites sont bénéfiques, mais vous fatiguent davantage que vous ne le supposez.

SAGITTAIRE

Plutôt que de vous morfondre, profitez-en pour mettre de l'ordre dans vos affaires en prévision de journées plus agitées, vous aurez un temps d'avance.

CAPRICORNE

Votre action devra être tenace, savoir attendre jusqu'au bout, persévérer d'une manière obstinée, pour aboutir positivement.

VERSEAU

Vous affûtez vos stratégies et placez vos coups avec discernement et autorité et vous devriez faire mouche sans agir trop à découvert !

POISSONS

Un punch du tonnerre et une détermination à toute épreuve vous aideront à aller de l'avant et à imposer vos plans à un entourage pour l'instant bluffé par votre autorité.