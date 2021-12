Municipales dans la Manche. Entre confirmations et surprises au premier tour

Dans la Manche comme ailleurs, le premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars, a été marqué par la forte abstention, en partie expliquée, par l'épidémie de coronavirus. À Cherbourg-en-Cotentin, le maire sortant Benoît Arrivé, favori des sondages, a confirmé sa position en obtenant plus de 42 % des suffrages dominant largement la liste menée par le conseiller régional David Margueritte (29 %) et celle menée par la députée LREM (14,2 %) et celle de Barzin Viel Bonyadi (14 %). On peut avoir une quadrangulaire au second tour mais le suspense semble loin.

David Nicolas et Dominique Baudry

en tête

À Avranches, le maire sortant a lui aussi confirmé son statut en obtenant plus de 48 % des voix au premier tour. Il devance largement Guénahel Huet (28 %) et Antoine Delaunay (23 %). Même si l'avance du maire sortant est confortable, une entente entre l'ancien député et son ancien attaché parlementaire pourrait rebattre les cartes.

A Granville, Dominique Baudry est elle aussi devant mais l'avance de la maire sortante est moins nette. Avec 32,81 % des voix, elle devance Gilles Ménard (30,09 %) et Fany Garcion (25,42 %). Denis Féret n'obtient que 11,7 % des voix mais il peut se maintenir pour le second tour. Une quadrangulaire est donc possible Le second tour semble très indécis. Dimanche soir, Gilles Ménard a appelé au rassemblement avec la liste menée par Fany Garcion.

Deux surprises de taille

La première surprise est venue de Saint-Lô où le maire sortant, François Brière (31,8 %) est devancé par Emmanuelle Lejeune (33,9 %) contredisant ainsi un sondage réalisé par La Manche Libre, à 15 jours du scrutin. Troisième, Jean Karl Deschamps obtient plus de 23 % des suffrages. Avec 10,5 % des voix, Philippe Villeroy peut se maintenir offrant, là encore, la possibilité d'une quadrangulaire.

L'autre surprise, c'est l'ampleur de l'écart à Coutances. Jean-Dominique Bourdin manque l'élection au premier tour pour quelques voix. Il obtient 49 % des suffrages exprimés soit 23 points d'avance sur Anne Harel (26 %). Jean Michel Masson (19,2 %) arrive 3e et peut se maintenir au second tour.

Enfin, reste les communes dans lesquelles, le premier tour sera le seul et unique. À Carentan, Jean-Pierre Lhonneur est réélu tout comme Jacques Cocquelin à Valognes. Il y a aussi les nouvelles têtes : Jacky Bouvet sera maire de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Stéphanie Maubé maire de Lessay et Annaig Le Jossic, maire de Saint-Pair-sur-Mer.

