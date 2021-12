Métropole Rouen Normandie. Municipales : les principaux résultats dans l'agglomération

Malgré une abstention massive dans toutes les communes, les urnes ont rendu leur verdict dimanche 15 mars. À Rouen, trois personnalités se dégagent en vue du second tour. Nicolas Mayer-Rossignol (PS) est arrivé en tête avec 28 % des voix, devant l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy et Jean-Louis Louvel (divers centre et droite).

Beaucoup d'élections dès le premier tour

Dans certaines communes, des maires sortants sont réélus dès le premier tour comme Charlotte Goujon à Petit-Quevilly, David Lamiray à Maromme, Pascal Houbron à Bihorel, Djoudé Mérabet à Elbeuf ou encore Joachim Moyse à Saint-Étienne-du-Rouvray. D'autres maires sortants sont poussés à un second tour. C'est le cas de Luce Pane à Sotteville-lès-Rouen, il sera opposée à Alexis Vernier, à la tête d'une autre liste de gauche. La situation la plus originale reste au Mesnil-Esnard, où une quinquangulaire va se jouer pour le second tour.

Enfin, sans surprise car sans opposition, Christophe Bouillon est bien élu à Barentin, comme Laurent Bonaterre à Caudebec-lès-Elbeuf ou Mélanie Boulanger à Canteleu.

Retrouvez ici les résultats des élections municipales en Normandie, commune par commune.