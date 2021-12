Orne. Coronavirus : les enfants du personnel médical pris en charges

Le déclenchement du "plan blanc " dans les hôpitaux est désormais effectif pour faire face au Coronavirus. Il s'agit de déprogrammer toutes les interventions qui ne sont pas urgentes, pour libérer des lits et rendre disponible tout le personnel qui travaille sur place. Mais il s'agit aussi de faire appel à des renforts : la réserve sanitaire, les étudiants internes en médecine ou en pharmacie, ainsi que dans le paramédical, et aux jeunes retraités des professions médicales. Pour permettre à l'ensemble du personnel médical de se mobiliser face à la pandémie de coronavirus : crèches, écoles et collèges continueront d'accueillir exclusivement les enfants de ces personnels.

• Lire aussi: Les mesures de la Région face au Covid 19

Vendredi après-midi 13 mars, la préfète de l'Orne a réuni à Alençon les parlementaires, le président du Conseil départemental, les élus, pour préciser et coordonner ce dispositif. Les enfants (jusqu'à 15 ans) seront dans leur crèche, école ou collège habituel, par groupe de 10 au maximum. Il n'y aura pas de cours dans ces établissements, mais seulement une garderie par les enseignants et personnels qui seront présents pour assurer la continuité pédagogique, notamment par Internet. Les communes se sont engagées à ce que les repas du midi soient assurés dans les établissements que fréquentent habituellement tous ces enfants, dès lundi matin 16 mars.

Zoom sur les professionnels concernés

Cela concerne les enfants de tout le personnel qui travaille en établissements de santé publiques/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé… mais aussi tout le personnel qui travaille en établissements médicaux sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD… Sont encore concernés par cette mesure les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées. Et enfin les personnels chargés de la gestion de l'épidémie, des agences régionales de santé (ARS), des préfectures, et ceux affectés à l'équipe nationale de gestion de la crise.

Ecoutez ici les précisions de la préfète de l'Orne. Impossible de lire le son.

Dans l'Orne, dès samedi matin 14 mars, les médecins libéraux tiendront une ligne supplémentaire de régulation, en plus de celles du SAMU61. La préfète de l'Orne insiste sur le respect strict de toutes les mesures annoncées par le gouvernement, notamment l'interdiction des regroupements de plus de 100 personnes. Dès vendredi 13 mars, sans attendre la publication du décret, elle a demandé aux maires d'user de leur pouvoir de police. De son côté, l'évêché s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas plus de 100 personnes à la fois dans les églises.