Le Havre. Coronavirus : Édouard Philippe annule son meeting

La réunion publique que devait tenir, ce jeudi 12 mars, le Premier ministre Édouard Philippe au Havre, où il est candidat aux municipales, a été annulée, "compte tenu de l'évolution de la situation sur le coronavirus. Il va être mobilisé toute la journée à Matignon", a expliqué son entourage. Le chef du gouvernement, entouré de cinq ministres dont ceux de la Santé et de l'Intérieur, reçoit ce jeudi à Matignon les présidents des Assemblées et des groupes parlementaires, ainsi que les chefs de partis et les présidents des associations d'élus. Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 2 281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès - soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations.