Cherbourg-en-Cotentin. Un forum célèbre l'entrepreneuriat au féminin

Au cœur du festival Femmes dans la ville qui a lieu jusqu'au samedi 14 mars à Cherbourg-en-Cotentin, un forum est organisé le jeudi 12 mars, entre des professionnelles du monde de l'entreprise. Le point d'orgue de cette journée sera la remise des prix de la 5e édition du concours lancé par l'association Toutes pour elles, qui a pour but de donner un coup de pouce aux femmes qui veulent monter leur entreprise dans le Cotentin. Cette année, 25 dossiers de candidatures ont été envoyés. Au total, six prix d'une valeur de 600 à 1 200 euros seront décernés cette après-midi. Quel est l'intérêt de ce prix ? Réponse avec Clémentine Capiten, présidente de l'association : "Le prix en lui-même est une belle récompense. Derrière, c'est des partenaires qui vont les écouter et c'est la possibilité d'échanger lors de ce forum avec d'autres entrepreneures."

La remise des prix aura lieu dès 14 heures, à la salle des fêtes de Cherbourg. Le forum est ouvert gratuitement à tous de 9 heures à 17 heures avec : speed meeting entre professionnelles, atelier et une conférence intitulée "Osez demander".