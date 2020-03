Maromme. Face au coronavirus, les visites sont désormais interdites dans les EHPAD

"On espère toujours qu'on n'en arrivera pas là, mais je pense que c'est inévitable", disait ce matin du mercredi 11 mars Marie-Pascale Mongaux, directrice notamment du village des Aubépins, un EHPAD de Maromme, et représentante régionale de l'AD-PA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Elle ne croyait pas si bien dire, puisque le ministère de la Santé a décidé dans l'après-midi de suspendre les visites dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée.

Une décision qui "n'est pas anodine" pour la professionnelle et qui soulève quelques questions. "En plus de leur fragilité, les personnes âgées souffrent aussi beaucoup de l'isolement", note-t-elle. La directrice craignait aussi la gestion de situation tendue : "Comment les résidents vont réagir en isolement ? On a beaucoup de résidents qui ont Alzheimer, qui ne vont pas comprendre si on leur demande de rester en logement. Ils ne voudront peut-être pas porter le masque. Ce ne sera pas simple."

Au-delà de cela, Marie-Pascale Mongaux était encore ce matin dans le flou quant à l'acheminement de matériel. Avec seulement 600 masques pour les trois établissements qu'elle dirige, les stocks peuvent vite être réduits à peau de chagrin. "On ne sait pas encore comment les masques qui ont été réquisitionnés vont nous être alloués."

D'autres moyens de communication avec les familles

En prévision de telles mesures, les équipes ont anticipé la manière de conserver le lien avec les familles. "Nos résidents adorent recevoir du courrier, on va les aider à en écrire à nouveau", décrit la directrice. Un blog va aussi être mis en place pour "donner des nouvelles régulières" et des sessions Skype seront organisées avec les familles.