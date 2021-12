Malaunay. Témoignage d'un habitant engagé

Nicolas Violette habite Malaunay avec sa femme et ses enfants, il est mobilisé pour préserver l'environnement.

"J'ai toujours été sensibilisé à ça, tout petit, je voulais déjà mettre une éolienne et des panneaux solaires chez mes parents", souligne le père de famille. Devenu adulte, l'homme et sa famille se sont équipés, au fil des années, avec le souci d'avoir un impact réduit sur l'environnement : "Nous avons déjà une voiture électrique, une cuve de récupération de l'eau de pluie, un poêle à bois, des éclairages LED, nous avons un verger, un potager", énumère-t-il, avec l'objectif d'être "le plus neutre possible" sur les émissions de carbone.

La famille est ainsi en phase avec l'esprit de la municipalité de Malaunay pour mettre en avant l'écologie. Nicolas Violette se prête d'ailleurs à imaginer qu'à l'avenir, "les panneaux solaires soient encore plus démocratisés". "Quand on construit une maison, on installe une VMC, l'électricité, la plomberie et je ne vois pas pourquoi le solaire ne serait pas inclus dans toutes les maisons", souligne le père de famille.