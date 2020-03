Coronavirus. Le carnaval étudiant de Caen officiellement annulé !

Cela n'était plus qu'une question d'heures… Après l'annonce du gouvernement concernant l'annulation des rassemblements de plus de 1 000 personnes lié à l'épidémie du coronavirus, il y avait de fortes chances que le carnaval de Caen soit annulé. Cela est désormais officiel. La préfecture du Calvados en a informé les organisateurs le lundi 9 mars au soir. Le carnaval de Caen, initialement prévu le jeudi 2 avril n'aura donc finalement pas lieu. "C'est dur, mais c'est une question de santé publique. On travaille avec les autorités sur une solution de repli, explique Nathan Courbet, le président de l'association organisatrice. On aimerait organiser un autre événement dans l'année, mais on n'a pas encore trouvé de date ni de format.