Saint-Romain-de-Colbosc. Deux listes aux municipales, sans le maire sortant

Saint-Romain-de-Colbosc est une commune non loin du Havre, avec un peu plus de 4 100 habitants. Elle a intégré la communauté urbaine du Havre en 2019. La fusion entre l'agglomération du Havre et la communauté de communes Caux Estuaire fut d'ailleurs le dernier gros chantier de Bertrand Girardin (divers droite), le maire actuel de Saint-Romain-de-Colbosc. Il en est à son deuxième mandat et a décidé de ne pas se représenter aux municipales de 2020. Aussi, deux listes sont inscrites pour le scrutin du 15 mars.

La liste "Saint-Romain Demain" est menée par Clotilde Eudier. Elle est vice-présidente à la Région Normandie en charge de l'agriculture. À la tête d'une exploitation agricole, son attache à Saint-Romain-de-Colbosc est profonde. Clotilde Eudier a été conseillère municipale en 2001 et adjointe aux affaires scolaires entre 2008 et 2014. Elle met justement en avant son expérience pour tenter de convaincre.

L'autre liste, "Saint-Romain Nous Rassemble", est menée par Hubert Leclercq, un pompier professionnel à la retraite. Élu d'opposition depuis 2014, il est toutefois proche de certains élus de la majorité et ils ont ensemble monté cette liste. Hubert Leclercq veut, de son côté, faire rayonner la ville au sein de la communauté urbaine du Havre.

