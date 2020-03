Manche. Météo : tempête et grandes marées sur la côte

La façade de la Manche et de la mer du Nord va à nouveau connaître un épisode tempétueux et de grandes marées, avec un coefficient qui atteindrait jusqu'à 117 le mercredi 11 mars, pouvant engendrer un risque de vague submersion, selon la Préfecture maritime. Les vents du sud-ouest arriveront sur toute la façade, dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 mars et "atteindront 30 nœuds (environ 55 km/h) avec des rafales de 40 à 45 nœuds (environ 74-83 km/h)", selon la Préfecture.

Par conséquent, "le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle tous les usagers de la mer à la plus grande prudence et vigilance." Pour rappel, composez le 196 par téléphone pour alerter les sauveteurs du CROSS.