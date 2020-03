Rouen. Le Normand Rilès devient la nouvelle égérie de la marque Puma

"THANK GOD" ce sont sûrement les deux premiers mots qui sont venus à l'esprit de Rilès en signant son contrat avec Puma. Le Rouennais, qui prend de plus en plus de place sur la scène urbaine française, vient de réussir un joli coup en signant avec la marque au félin bondissant. La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux, à l'aide d'un cliché et d'un court-métrage.

La vidéo, réalisée par son fidèle acolyte Adrien Wagner, a été tournée à Los Angeles. Dans un premier temps, Rilès prêtera son image pour promouvoir les Future Rider, la nouvelle paire de Puma.

Par ailleurs, vous pouvez toujours vous procurer le premier album du natif de Rouen, Welcome to the jungle, chez tous les bons disquaires !