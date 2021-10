Hérouville : la punition tourne au “tabassage”

Vendredi 31 août, ils comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Caen pour violences aggravées sur le fils de l’un d’entre eux, âgé de seulement de 10 ans.

Deux des trois comparses sont en effet papa et leurs enfants jouent régulièrement ensemble. Mais pour la seconde fois, l’une des fillettes de l’un explique être victime de jeux à caractère sexuel de la part du fils de l’autre. Ce dernier punit son enfant d’une "bonne claque". Un acte qui fait dire au premier que son ami "y est allé un peu fort".

Le père tenait les mains de l’enfant

Le 22 juillet, les trois hommes et l’enfant nettoient le camion qui doit servir au montage de leur future société, lorsqu’avant de raccompagner le petit chez sa mère, les deux pères décident de faire un détour par le bois de Lebisey.

Dans le camion, l’enfant reçoit pour commencer un bon coup de pied. Puis, sur place, parvenus à une clairière, ils coupent une branche d’arbre et, sans plus d’explications, frappent l’enfant, pantalon baissé, sur le dos, les fesses et les jambes, à tour de rôle. Émilie Soubeiran, substitut du procureur, interroge le père : "Vous teniez votre enfant par les mains lorsque votre ami le frappait ?"

La réponse est sans appel : "Oui, mais, c’était pour éviter qu’il se fasse casser les mains !" A.T a finalement été condamné à à huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis, sans maintien en détention. A.A, en récidive de violences, a écopé de deux ans de prison dont un avec sursis,avec incarcération immédiate. Le troisième a été condamné à quatre mois de prison avec sursis. Les trois devront indemniser l’enfant.

Le parquet a décidé de faire appel de la décision du tribunal concernant les deux premiers nommés.