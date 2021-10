Au Havre, il séquestre l’habitant de la Guérinière

Dans ce contexte, quatre Havrais "descendent" le chercher. Ne le trouvant pas, ils finissent par aborder un trentenaire qui le connaît vaguement et l’embarquent dans leur véhicule, rue de Falaise.

L’individu est supposé servir de monnaie d’échange afin qu’on leur "livre" le trafiquant de stupéfiants.

Les yeux aveuglés, "l’otage" est frappé, son nez est cassé à coups de crosse, puis il est bâillonné dans un appartement d’une complice au Havre. Le lendemain, il est relâché à Caen, près de la Prairie, avant que deux hommes ne soient finalement interpellés et que les autres auteurs de l’enlèvement ne soient identifiés.

Jugés jeudi 30 août, S.T, 20 ans, a écopé de quatre ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis. Son "bras droit", M.D, a été condamné à trois ans de prison dont six mois avec sursis. C.T écope de 4 mois ferme. S.O, qui a prêté son appartement, est condamnée à un an ferme. Un prévenu est relaxé, au bénéfice du doute.

Les "grands", qui auraient commandité l’enlèvement contre 2.000€, restent non identifiés.