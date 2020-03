En questions. Le carnaval de Caen se prépare malgré le coronavirus

Nathan Courbet, président de l'association du carnaval étudiant de Caen

Quelles sont les nouveautés de cette édition du carnaval étudiant ?

Cette année nous sommes concentrés sur une démarche visant le "0 plastique" dans la continuité de la démarche verte que l'on a mis en place l'année dernière. On travaille sur la mise en place de gobelets Ecocup qui vont être disponibles le jour J et on aimerait qu'ils soient mis en place en amont pour les étudiants. On remplace aussi les plusieurs milliers de bouteilles d'eau qu'on offrait aux étudiants par 10 fontaines à eau, ce qui va limiter les déchets plastiques. On met aussi en place avec la boîte de nuit Phénix un système de navettes pour amener les carnavaliers soit au Phénix soit chez eux.

Vous entamez un partenariat avec le Caen Tennis de Table Club, quel est l'objectif de cette collaboration ?

Il y en a deux, d'abord de promouvoir un maximum le Caen TTC, cela fait un an que nous nous associons avec les clubs de sport de la région avec le Stade Malherbe et le Caen Basket Club l'année dernière. La deuxième raison est de pouvoir, grâce au club qui nous reverse un euro sur chaque place vendue lors d'un match, investir sur le carnaval pour améliorer l'expérience des festivaliers.

Est-ce que vous craignez une annulation du carnaval étudiant ?

On le craint toujours malheureusement on ne peut pas être sûrs à 200 %. En tout cas on n'a pas reçu d'ordre d'annulation. La mairie et la préfecture nous ont dit de continuer de travailler pour la bonne tenue du carnaval, c'est ce que l'on s'efforce de faire en croisant des doigts pour que le carnaval ait lieu mais pour l'instant pas d'annulation.