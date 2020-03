Caen. Carnaval étudiant : pour le moment, "pas d'ordre d'annulation"

D'ici moins d'un mois, plus de 20 000 jeunes sont attendus dans les rues de Caen, à l'occasion du 23e carnaval étudiant. À ce stade, pas d'impact du coronavirus sur l'événement. Les organisateurs, comme le président du carnaval Nathan Courbet, croisent les doigts : "On ne peut pas être sûrs à 200 %. Mais nous n'avons pas reçu d'ordre d'annulation des autorités. On s'efforce de continuer le travail normalement." L'épidémie aura au moins le mérite d'inspirer les carnavaliers pour leurs costumes…