Les Moitiers-d'Allonne. Incendie dans un bâtiment agricole de 250 m2

L'intérieur d'un bâtiment agricole de 250 m2, au lieu-dit le Meaudenaville-de-Bas, sur la commune des Moitiers-d'Allonne, se serait embrasé ce jeudi 5 mars à 16 heures d'après les soldats du feu. Deux niches à veau ont pris feu, deux veaux ont péri et deux autres sont en observation. L'espace contenait aussi du fourrage et de l'engrais. Deux fourgons de lutte contre l'incendie et un véhicule de commandement ont été engagés sur place par les sapeurs-pompiers.