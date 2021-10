Patrice Garande : "Malherbe reste très populaire"

Le club avait-il besoin d’un tel changement, avec votre arrivée pour remplacer Franck Dumas au poste d'entraîneur ?

"Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Le club est géré par un directoire et son président, des actionnaires, des dirigeants. Ce sont eux qui prennent les décisions. Sur les sept années passées à travailler avec Franck Dumas, je suis solidaire de tout ce qui a été fait, dans le positif comme dans le négatif."

Comment ressentez-vous la popularité du Stade Malherbe aujourd’hui ?

"Elle est plus importante qu’on croit. Malherbe reste très populaire. Nous avons la chance de compter sur un public de supporters très fidèles. Tout le monde s’intéresse à Caen, et bien au-delà, aux résultats du club. Malherbe demeure quelque chose de très important pour les Caennais."

Comment vous sentez-vous à Caen ?

"J’y habite depuis 1995, avec une coupure de cinq ans à Cherbourg. Je m’y sens bien. J’y ai même rencontré ma femme !"

Le fait que vous aimez la ville vous permet-il de motiver encore davantage les joueurs ?

"J’essaie surtout de les sensibiliser sur le fait qu’ils sont professionnels et qu’ils ont des devoirs de comportement et d’investissement par rapport à tous les gens qui aiment ce club, notamment ceux qui y travaillent et le soutiennent à chaque match, comme les supporters et les partenaires".

330 partenaires privés soutiennent Malherbe cette saison. Une autre illustration de la fidélité envers le club ?

Oui, c’est aussi grâce à eux que le club existe. C’est pour cette raison que les joueurs doivent se sentir impliqués. Je ne vois pas comment on peut être joueur professionnel et ne pas en tenir compte. Les joueurs doivent comprendre qu’ils sont des éléments importants de la société caennaise. C’est aussi une façon de ne pas être déconnecté de la réalité. On a un peu l’impression ces derniers temps que les footballeurs professionnels sont hors société. Non ! Ils sont en plein dedans et ont pour moi, un rôle d’exemplarité."

La qualité de votre groupe vous satisfait-elle ?

"Oui. Les postes sont pratiquement tous doublés. Nous avons de quoi atteindre notre objectif : tout faire pour monter !"

Quel est votre meilleur souvenir dans le football ?

"D’une manière générale, toutes les rencontres que le foot m’a offert. Je pense aussi au titre de champion olympique en 1984 avec l’équipe de France et à mon titre de meilleur buteur en 1984 avec Auxerre.”"

Et côté temps libre ?

"Mon temps libre, c’est pour mon fils, ma femme et mes amis. Je n’ai pas d’autre passion que le football. Si peut-être, les cigares... ".

Une vie, six dates

1960. Naissance à Oullins, dans le Rhône.

1966. Première licence de football au Cascol Oullins.

1974. Intègre les équipes de jeunes de Saint-Etienne.

1984. Champion olympique à Los Angeles.

1987. Retour à Saint-Etienne.

1995. Entraîneur-adjoint au SMC.